Краснокнижного дельфина спасают на Кубани

Краснокнижного дельфина спасают в Краснодарском крае. Афалина уже неделю находится в пресной реке Бейсуг в станице Бриньковской, сообщает Kp.ru .

Эксперты утверждают, что контакт с такой водой может привести к поражению кожи и слизистых у дельфина, что может привести к гибели. Экологи ранее высказали предположение, что дельфин оказался в реке, следуя в устье за косяками рыб.

Росприроднадзор выдал разрешение на проведение мероприятий для оценки состояния краснокнижной афалины. Это позволяет специалистам приступить к операции по спасению: направить дельфина к выходу в море и, при необходимости, оказать ему ветеринарную помощь.

