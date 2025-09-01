Кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве

Жительница Москвы две недели обрывала телефон спасателей, чтобы те помогли достать кота из подземного люка. Специалисты, в том числе из ПАО «МОЭК», несколько раз выезжали на место, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов его жизнедеятельности не находили. В итоге спасти животное получилось только благодаря специально установленной котоловке, об этом сообщили в пресс-службе общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» .

Все время, пока кот находился в подземном люке, женщина подкармливала его мясом и звонила специалистам с просьбами о помощи. Спасти животное получилось спустя две недели.

«Спасатели установили в труднодоступном месте котоловку, которую взяли в аренду заявители. Сотрудники ПАО „МОЭК“ обеспечили доступ и безопасность проведения работ. Спустя несколько часов огромный, перепуганный кот был пойман», — говорится в сообщении организации.

На опубликованных кадрах видно, что черный кот вел себя беспокойно в котоловке. Судя по всему, он был в состоянии стресса и испуга. Животное металось по контейнеру и старалось из него выбраться. Кота передали женщине, которая делала заявку на его спасение. О его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.