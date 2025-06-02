Рвота и изжога: жители Химок пожаловались на «плов с сюрпризом»

В подмосковных Химках зафиксировали случай массового отравления: жители страдают от тошноты, рвоты и расстройства желудка после посещения плов-центра в доме 16 на Совхозной улице, который работает под брендом «Чайхана», сообщает «Царьград» .

«Ужасный плов. Изжога потом замучила, хотя внутри уютно. Повару кормить людей нельзя: самый невкусный плов из тех, что ел в жизни», — написал в отзывах на «Яндексе» пользователь.

Другие гости заведения также указывают на антисанитарию: сотрудники кладут еду в тарелку руками, в этом негде помыть руки. Один из посетителей указал на грубость персонала, они плохо говорят по-русски и нецензурно выражаются при маленьких детях.

По словам жителей, отравление происходит не впервые. Некачественные блюда подают в «Чайхане» несколько лет, но любители попробовать восточные блюда все равно находятся.