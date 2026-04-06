Рвота и диарея: 20 человек отравились на гастролях в театре Моссовета

20 человек отравились на гастролях в театре Моссовета. Одну из актрис госпитализировали в столичную больницу, сообщает Mash .

Актеры и технический персонал из Красноярска прибыли в Москву со спектаклем «Бой с тенью». Они разместились в гостинице «Пекин» на Маяковской. Утром позавтракали в кафе отеля, но уже к обеду им стало плохо — началась рвота и диарея.

Медики осмотрели артистов и техперсонал, одну из актрис доставили в больницу. Завтрак был стандартный — сырники, каша, омлет, сосиски. Что из этого стало причиной отравления пока неизвестно.

Гастрольный спектакль в театре Моссовета должен был начаться в понедельник в 19:00.

Ранее россиянка попала в больницу с отравлением, попробовав ролл из сервиса доставки. В компании признали вину и в виде извинений прислали девушке черствую булку.

