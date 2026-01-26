Рванул газовый баллон: иномарка вспыхнула и взорвалась на дороге в Старой Руссе

сегодня в 11:15

Автомобиль загорелся и взорвался на дороге в Новгородской области

Автомобиль Renault сначала загорелся, а затем рванул на дороге в Новгородской области. Водитель успел выбежать из салона, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Старой Руссе. На одном из перекрестков загорелся автомобиль Renault.

Водитель заметил это и выбежал из салона, чтобы потушить огонь. Однако пламя перекинулось дальше. Раздался мощный взрыв.

Предварительно, из-за пожара рванул газовый баллон. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Чите пьяный водитель без прав на полной скорости снес 3 пешеходов. Жуткие кадры с моментом происшествия опубликованы в Сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.