Рванул газовый баллон: иномарка вспыхнула и взорвалась на дороге в Старой Руссе
Автомобиль загорелся и взорвался на дороге в Новгородской области
Автомобиль Renault сначала загорелся, а затем рванул на дороге в Новгородской области. Водитель успел выбежать из салона, сообщает Baza.
Инцидент произошел в Старой Руссе. На одном из перекрестков загорелся автомобиль Renault.
Водитель заметил это и выбежал из салона, чтобы потушить огонь. Однако пламя перекинулось дальше. Раздался мощный взрыв.
Предварительно, из-за пожара рванул газовый баллон. В результате ЧП никто не пострадал.
