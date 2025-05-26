«Рвала пузырь руками»: россиянка родила в туалете роддома, пока акушерка спала

Жительница Санкт-Петербурга Дарья родила в уборной роддома № 9, пока акушерка спала и не могла ей помочь, утверждает «Фонтанка» . По прибытии в больницу женщина больше часа ждала оформления, но почувствовала себя плохо и «поползла в сторону туалета» на самостоятельные роды.

По словам 25-летней Дарьи, в туалете она поняла, что обратно уже не доползет. Женщина начала кричать и звать на помощь, однако ее дыхание начало обрываться.

Все это время акушерка по имени Айтан Д., которая должна была помочь роженице, спала. Она проснулась только после того, как ее начали окрикивать коллеги.

Когда Айтан прибежала к уборной, Дарья уже вовсю рожала.

«Я говорю: „Голова ребенка у меня в руках, помогите“. Джафарова убегает. Поймала выпавшего ребенка, а он в пузыре и молчит. Я рвала этот пузырь руками, потом шлепнула его по попе, как это делали акушерки в моих первых родах. И он закричал», — вспомнила петербурженка.

Когда Дарья уже родила и протянула акушерке ребенка, она «снова убежала» от нее. Пациентка, борясь с сильным головокружением, вышла в коридор, где ей помогла одна из женщин.

«Выхожу с ребенком в руках в коридор. И только там какая-то женщина прикатила каталку, помогла мне и Мирону залезть на нее (мешает пуповина между ног, а на руках ребенок)», — вспомнила горожанка.

По итогу женщине и ее новорожденному сыну помогла уборщица. Позже ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Издание пишет, что на допросе в СК уборщица одна «не путалась в показаниях». Они сказала, что когда Айтан пришла к Дарье, то последняя уже родила.

Коллеги говорят, что проспавшая роды акушерка больше не работает в их роддоме.