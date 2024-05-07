«РВ»: российские военные ударами FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ

Операторы беспилотников 24-й бригады спецназа обнаружили и уничтожили иностранную боевую машину в районе Авдеевки.

На видео, размещенном в канале показано, как дрон преследует танк, едущий по дороге, а затем атакует его. Машина загорелась, он нее стал подниматься столб дыма.

На Поклонной горе в столице проходит выставка трофейной техники, захваченной ВС РФ в ходе спецоперации. Там можно увидеть танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro и многие другие.