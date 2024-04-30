Американский трофейный БРЭМ M88А1 доставили на выставку на Поклонной горе в Москве

сегодня в 12:21

Американский трофейный БРЭМ M88А1 доставили на выставку на Поклонной горе

На экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники Минобороны на Поклонной горе в столице доставили БРЭМ M88А1 производства США, он был захвачен ВС РФ на авдеевском направлении спецоперации, сообщает пресс-служба министерства.

Основным назначением этой машины является эвакуация поврежденной бронетанковой техники.

Также на вставку уже прибыла 31 единица трофейной техники. Там установлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, шведская БМП CV90 и многие другие образцы западной автобронетанковой техники.

Гости экспозиции смогут увидеть противотанковое и стрелковое вооружение армий других стран, дроны, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение ВСУ.

Выставка поделена на тематические зоны, у экспонатов поставят стенды с информацией о западных государствах-производителях, тактико-технических характеристиках машин, месте и обстоятельствах захвата. На мультимедийном экране покажут кадры ликвидации зарубежной военной техники.

Выставка начнет работать 1 мая. Ее можно посетить до 31 мая.