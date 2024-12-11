Русскоязычный «берсерк» в одних трусах кидался на полицейских в отеле Таиланда

Неадекватный русский мужчина в трусах бросался на полицейских в отеле Таиланда

Неадекватный русскоязычный турист в одних трусах устроил настоящее шоу в отеле Таиланда. Мужчина кидался на полицейских, а те безуспешно пытались остановить его. В Сети нападающего сравнили с разъяренным берсерком, сообщает Baza .

Постоялец начал кидаться на окружающих, выкрикивал что-то невнятное. Рядом с ним, предположительно, были жена и дети. Супруга пыталась остановить мужчину, но безуспешно. Потом она достала телефон и стала снимать происходящее.

Сразу несколько тайских полицейских старались угомонить постояльца, но явно проигрывали «берсерку» в физической форме. Они буквально висли на мужчине, который в итоге и вовсе сам начал гоняться за полицейскими. Почему турист вел себя подобным образом, не уточняется.

Ранее российский турист в Таиланде хотел вплавь добраться до райского пляжа. Его вытащили из воды на полпути через 12 часов после начал заплыва.