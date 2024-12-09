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Россиянин дрейфовал в море 12 часов, пытаясь доплыть до райского пляжа

Российский турист в Таиланде хотел вплавь добраться до райского пляжа. Его вытащили из воды на полпути через 12 часов после начал заплыва, сообщает SHOT .

Турист отдыхал в Паттайе. Мужчина решил не платить за экскурсии и самостоятельно поплыл на коралловый остров Ко Лан, который находится в море на расстоянии 11 км.

Путешественник выплыл вечером 7 декабря, но у него быстро закончились силы.

Утром 8 декабря дрейфующего пловца заметил местный гид, который вез туристов на остров. Мужчина находился примерно в 6 км от берега. Таец бросил россиянину спасательный круг, а затем затащил его на катер.

Тело пострадавшего было покрыто язвами от соленой морской воды. Экскурсовод отметил, что мужчине очень повезло, так как течение было несильным.