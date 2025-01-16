Российскую модель, осужденную за покушение на шейха, развели мошенники

29-летнюю российскую модель Екатерину Стецюк, осужденную в ОАЭ за покушение на шейха, развели мошенники. Она отправила злоумышленникам почти 150 тыс. рублей за iPhone 16 Pro Max, который так и не получила, сообщает SHOT .

Стецюк увидела в аккаунте знакомой рекламу магазина смартфонов. Модель решила побаловать себя и купить к Новому году iPhone. Она перешла по ссылке, списалась с продавцом и отправила ему 148 тыс. рублей.

Доставку Стецюк ждала 18 декабря, но в оговоренный срок iPhone так и не приехал. Тогда модель попросила у продавца трек-номер, но тот заблокировал ее и удалил переписку.

В 2018 году Стецюк попала в скандальную ситуацию в ОАЭ. Ее обвинили в нападении с ножом на местного шейха. Однако, по словам российской модели, все было в точности наоборот — на нее напал шейх. Из-за этого девушке пришлось прыгать из окна шестого этажа.

Ранее 9-летний мальчик пытался выиграть валюту в игре «Роблокс». В этом ему «помогали» мошенники, которым удалось украсть со счетов матери ребенка полмиллиона рублей.