Мошенники развели 9-летнего мальчика на 500 тыс руб с помощью «Роблокса»

9-летний мальчик пытался выиграть валюту в игре «Роблокс». В этом ему «помогали» мошенники, которым удалось украсть со счетов матери ребенка полмиллиона рублей, сообщает Baza .

Утром 3 января мать обнаружила, что сын пытается зайти в банковское приложение на ее телефоне. Женщина отобрала смартфон, но заметила, что сервис и аккаунт уже заблокированы. Тогда мальчик признался, что сделал переводы на имя некого Ибрагима.

Все началось с того, что ребенок нашел в Telegram канал с розыгрышем валют для игры в «Роблокс». Девушка предложила мальчику «посадить дерево с золотыми монетами» и получить много валюты. Для этого школьник выполнил «простые задания». В результате он перевел все сбережения мамы мошенникам.

Ребенок расстроился, ведь монет на счету в игре не прибавилось, а вот матери пришлось бежать в отделение полиции и писать заявление на мошенников, которые похитили с ее счета 504 тыс. рублей. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее в Москве 18-летний студент МФТИ совершил суицид после 6-часового прессинга со стороны украинских телефонных мошенников. Аферисты взяли кредиты на имя молодого парня, угрожали убить его семью и заявить на него как на экстремиста.