Украинские мошенники довели до суицида 18-летнего студента Физтеха

В Москве 18-летний студент МФТИ совершил суицид после 6-часового прессинга со стороны украинских телефонных мошенников. Аферисты взяли кредиты на имя молодого парня, угрожали убить его семью и заявить на него как на экстремиста, сообщают «Осторожно, новости» .

Молодой человек погиб 21 декабря — примерно в это время по стране прокатилась волна нападений на полицейские участки, военкоматы, банки и другие учреждения. Тогда некоторые из подозреваемых в атаках также заявляли, что на это их подтолкнули телефонные аферисты.

Родные погибшего студента говорят, что он совершил самоубийство из-за «мошенников-всушников». По их словам, иностранные аферисты «терроризировали его по телефону 6 часов».

«Он мужественно пытался разобраться со всем один», — сказали родственники погибшего студента Московского физико-технического института (МФТИ), который считают одним из главных российских вузов по подготовке специалистов в области физики, информатики, химии и других дисциплин.

После бесед с телефонными мошенниками 18-летний студент вышел из дома и перестал выходить на связь. Тем же вечером его тело нашли в нескольких кварталах от дома, под окнами многоэтажки.

Похороны 18-летнего студента Физтеха прошли 27 декабря.