Российского туриста нашли мертвым после того, как его смыло волной на Пхукете

Российский турист ночью отправился купаться в море на Пхукете, но его смыло сильной волной. Он погиб, сообщает Mash .

Трагедия произошла в ночь на 21 августа. 35-летний россиянин Денис и его 24-летняя девушка Камила решили отправиться на побережье между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета.

Влюбленные решили искупаться. Как только они зашли в воду, поднялась огромная волна. Денис спас свою возлюбленную, подтолкнув ее к берегу. Однако сам он не смог выбраться.

Мужчину снесло в море, он пропал. Некоторое время его искали спасатели. Наконец, тело Дениса они обнаружили у пляжа Найтон.

Ранее турист утонул в Геленджике из-за того, что инструктор дайв-клуба забыл про него. В какой-то момент мужчина остался один и не смог выплыть.