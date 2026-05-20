Николай Валуев усомнился в снятии банов с футбола и хоккея

Депутат Валуев заявил, что команды РФ не вернут на турниры в ближайшее время

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в ближайшее время российские сборные по футболу и хоккею не допустят к международным турнирам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Николай Валуев прокомментировал возможное снятие международных ограничений с российских спортсменов в командных видах спорта. Поводом стало решение Международной федерации гимнастики допустить россиян к соревнованиям под национальным флагом и гимном, а также полное снятие ограничений со стороны Объединенного мира борьбы.

По словам парламентария, несмотря на смягчение позиции ряда западных спортивных организаций, футбол и хоккей остаются под запретом. Он подчеркнул, что хорошие новости в этом направлении российских болельщиков пока «не ждут».

В ноябре 2025 года Международная федерация дзюдо первой из структур, входящих в Международный олимпийский комитет, вернула спортсменам право выступать под флагом страны. Позже аналогичные решения приняли федерации самбо, тхэквондо, плавания, борьбы и гимнастики.

При этом запрет сохраняется в футболе, хоккее, биатлоне, легкой атлетике и фигурном катании. В ряде дисциплин россиян допускают только в нейтральном статусе.

