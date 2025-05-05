Российского школьника госпитализировали из-за куриного яйца в анусе

В Калининграде старшеклассника госпитализировали с куриным яйцом в прямой кишке

В Калининграде 16-летнего юношу привезли в больницу из-за куриного яйца в прямой кишке. Несовершеннолетний рассказал, что «играл» с пищевым продуктом, когда он случал попал внутрь него, сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Происшествие случилось днем 3 мая. Юного калининградца госпитализировали на машине скорой помощи, после чего в больнице ему поставили диагноз — инородное тело в прямой кишке.

В беседе с врачами несовершеннолетний рассказал, что «играл» с куриным яйцом, когда оно попало в его прямую кишку. Школьник не смог самостоятельно вытащить инородный предмет.

Дальнейшей информации о состоянии подростка не приводится.

Между тем в Подмосковье врачи спасли 14-летнюю школьницу, которая проглотила чайную ложку, когда подавилась яблоком.