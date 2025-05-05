В Подмосковье школьница случайно проглотила ложку, когда подавилась яблоком

«ОМ»: в Подмосковье девочка случайно проглотила ложку, когда подавилась яблоком

В Московской области 14-летняя девочка случайно проглотила чайную ложку, когда пыталась достать кусок яблока, застрявший у нее в горле. После этого ее почти час оперировали в Центре Рошаля, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на врача-эндоскописта Дарью Степаненко.

По приезде школьницы в больницу медики провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости. По словам врачей, 15-сантиметровая ложка одной стороной упиралась в стенку желудка девочки, другой — в луковицу двенадцатиперстной кишки.

Сначала предмет извлекли из луковицы с помощью эндоскопической петли, после чего ухватили ее щипцами по типу «крысиный зуб» и протянули до глотки.

«После этого хирургическим зажимом мы полностью извлекли инородное тело из организма девочки», — рассказала эндоскопист.

Операция прошла успешно, добавила Степаненко.

Ранее врачи Центра Рошаля извлекли три монеты из желудка пятилетней девочки.

