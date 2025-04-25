Врачи центра им Рошаля извлекли из желудка девочки три монеты

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 5-летняя девочка, которая проглотила три монеты номиналом 10 рублей. В течение двух дней родители надеялись, что монеты выйдут естественным путем, однако они застряли в желудке, что потребовало оперативного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операция длилась 35 минут и была проведена с использованием специального инструмента под названием «крысиный зуб», который позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка пациентки», — рассказал врач-эндоскопист Григорий Азизян.

Операция прошла успешно. Уже через три часа после процедуры девочка была выписана домой.

Специалисты отмечают, что дети, познавая окружающий мир, стремятся попробовать все «на зубок» и могут проглотить несъедобные предметы. Они могут быть абсолютно разных форм и размеров — монеты, батарейки, кнопки, иглы, части конструктора, кольца, магниты. Особенную опасность для здоровья ребенка представляют неодимовые магниты из-за мощности притяжения. Врачи призывают родителей с особым вниманием и ответственностью подходить к выбору игрушек для детей, чтобы та радость, которую вы хотите подарить детям, не обернулась трагедией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.