Российский учитель ударил ребенка телефоном и нанес ему ЧМТ
В Ленобласти учитель ударил школьника телефоном в голову и нанес ему ЧМТ
Фото - © Unsplash.com
В Пушкине Ленинградской области учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Сейчас состояние 13-летнего пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи ученика отпустили домой.
Обстоятельства случившегося выясняются. О мотивах преподавателя, ударившего подростка, пока ничего не известно.
Ранее в Ленобласти 71-летняя пенсионерка насмерть сварилась в общественной бане. Женщина случайно уронила на себя чан с кипятком и получила 56% ожогов тела. Врачи около 10 дней боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти ее не смогли.