Российский учитель ударил ребенка телефоном и нанес ему ЧМТ

В Ленобласти учитель ударил школьника телефоном в голову и нанес ему ЧМТ

В Пушкине Ленинградской области учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Сейчас состояние 13-летнего пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи ученика отпустили домой.

Обстоятельства случившегося выясняются. О мотивах преподавателя, ударившего подростка, пока ничего не известно.

Ранее в Ленобласти 71-летняя пенсионерка насмерть сварилась в общественной бане. Женщина случайно уронила на себя чан с кипятком и получила 56% ожогов тела. Врачи около 10 дней боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти ее не смогли.