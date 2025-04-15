Пенсионерка насмерть сварилась в общественной бане под Петербургом
В Ленобласти 71-летняя пенсионерка насмерть сварилась в общественной бане
Фото - © Сергей Тимофеев / Фотобанк Лори
В Ленинградской области 71-летняя женщина погибла после похода в общественную баню. Женщина опрокинула на себя чан с кипятком, получила сильные ожоги и позже умерла, сообщает SHOT.
Происшествие случилось в Коммунаре. Пенсионерка парилась в бане и решила поддать пару, но случайно уронила на себя чан с горячей водой.
Пожилую женщину срочно увезли в больницу с 56% ожогами тела. Врачи ожоговой реанимации боролись за жизнь женщины примерно 10 дней, однако у пострадавшей не выдержало сердце и она скончалась.
Ранее в Красноярском крае погибла 30-летняя рэперша, которая насмерть сварилась в ванной. Труп девушки нашел ее сожитель.