В Сибири насмерть сварилась в ванной 30-летняя рэперша

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В Красноярском крае в собственной ванной погибла 30-летняя рэперша

В городе Ачинск Красноярского края обнаружили тело 30-летней девушки: исполнительница рэпа и блогер Виктория Л. сварилась в ванной, наполненной очень горячей водой, сообщает aif.ru .

«Тело погибшей обнаружил ее сожитель в ванной комнате. Смерть наступила в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено», — сообщили в Следственном комитете по региону.

По данным правоохранительных органов, девушка вместе с сожителем употребляли наркотики. Полицейские обнаружили в доме предположительно запрещенное вещество. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Среди поклонников и коллег исполнительница была известна под псевдонимом TTa самая Bullet. В 2024 году она выпустила единственный трек — «Джекпот».