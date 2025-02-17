В Сибири насмерть сварилась в ванной 30-летняя рэперша
В городе Ачинск Красноярского края обнаружили тело 30-летней девушки: исполнительница рэпа и блогер Виктория Л. сварилась в ванной, наполненной очень горячей водой, сообщает aif.ru.
«Тело погибшей обнаружил ее сожитель в ванной комнате. Смерть наступила в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено», — сообщили в Следственном комитете по региону.
По данным правоохранительных органов, девушка вместе с сожителем употребляли наркотики. Полицейские обнаружили в доме предположительно запрещенное вещество. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Среди поклонников и коллег исполнительница была известна под псевдонимом TTa самая Bullet. В 2024 году она выпустила единственный трек — «Джекпот».