Российский сторож пытался задушить 8-летнюю девочку пакетом в подъезде

Мужчина напал на 8-летнюю девочку в Иркутске и пытался ее задушить

В Иркутске неадекватный мужчина, работающий сторожем, зашел за 8-летней девочкой в подъезд, а затем набросился на нее и начал душить пакетом, сообщает Babr Mash .

Инцидент произошел в мкр. Юбилейный. Мужчина забежал в подъезд дома вслед за школьницей, затем он накинулся на девочку.

Неадекват пытался задушить ребенка пакетом. Школьница оказала сопротивление: она стала вырываться, а затем стучать в двери квартир. После этого мужчина выбежал на улицу, но не ушел. Он стал караулить девочку возле подъезда. Ребенок рассказал о случившемся отцу, который задержал нападавшего.

На место вызвали полицейских. Правоохранители отвезли неадеквата в отдел, нападавшим оказался 35-летний сторож. Возбуждено уголовное дело о покушении на малолетнего.

Ранее школьники избили и пытались изнасиловать 50-летнюю женщину на улице в Елабуге. Одному из нападавших было 15 лет.