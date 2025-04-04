Российский сторож пытался задушить 8-летнюю девочку пакетом в подъезде
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В Иркутске неадекватный мужчина, работающий сторожем, зашел за 8-летней девочкой в подъезд, а затем набросился на нее и начал душить пакетом, сообщает Babr Mash.
Инцидент произошел в мкр. Юбилейный. Мужчина забежал в подъезд дома вслед за школьницей, затем он накинулся на девочку.
Неадекват пытался задушить ребенка пакетом. Школьница оказала сопротивление: она стала вырываться, а затем стучать в двери квартир. После этого мужчина выбежал на улицу, но не ушел. Он стал караулить девочку возле подъезда. Ребенок рассказал о случившемся отцу, который задержал нападавшего.
На место вызвали полицейских. Правоохранители отвезли неадеквата в отдел, нападавшим оказался 35-летний сторож. Возбуждено уголовное дело о покушении на малолетнего.
Ранее школьники избили и пытались изнасиловать 50-летнюю женщину на улице в Елабуге. Одному из нападавших было 15 лет.