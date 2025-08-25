Кемеровский школьник повелся на обман в популярной игровой онлайн-платформе Roblox и попал в полицию. Ребенка уговорили оставить надписи в поддержку президента Украины Владимира Зеленского, обещая ему 200 000 рублей, сообщает Mash Siberia .

Обманщик связался с мальчиком во время игры по Сети. Он предложил ребенку большую сумму денег взамен на то, что он оставит проукраинские надписи на улице. Школьник согласился, взял маркер и пошел изрисовывать окна в подъезде.

Несовершеннолетний написал домовом имуществе проукраинские послания, в том числе известный националистический лозунг, фразы «Зеленский — президент мира», «Зеленский — сигма» и прочие.

В итоге ребенку так не отдали обещанных денег. Позже его задержала полиция, после чего мальчика поставили на учет. Его родителей также оштрафовали.