Российский летчик рассказал о попытке вербовки украинцами
Киевская разведка предлагала российскому летчику убить экипаж
Киевская разведка предлагала российскому летчику убить экипаж стратегического бомбардировщика Ту-22М3 при планируемом угоне, пишет ТАСС.
Украинские спецслужбы вышли на командира экипажа через мессенджер в октябре 2023 года.
«Экипаж четыре человека. Мне предложили их катапультировать принудительно, так сказать, гуманным способом устранить. То есть фактически убить», заявил пилот программе «Вести.
Ранее ФСБ пресекла попытку Украины угнать бомбардировщик, ведя с киевскими агентами радиоигру.