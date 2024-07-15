Российский летчик рассказал о попытке вербовки украинцами

Украинские спецслужбы вышли на командира экипажа через мессенджер в октябре 2023 года.

«Экипаж четыре человека. Мне предложили их катапультировать принудительно, так сказать, гуманным способом устранить. То есть фактически убить», заявил пилот программе «Вести.

Ранее ФСБ пресекла попытку Украины угнать бомбардировщик, ведя с киевскими агентами радиоигру.