Российских моряков освободили через 6 месяцев блокады без еды и света в Египте

Российских моряков освободили после шести месяцев блокады без еды на взятом под арест корабле в Египте. Паспорт не вернули только капитану, сообщает SHOT .

Восьмерым членам экипажа выдали загранпаспорта и мореходные книжки. Их могут отправить домой уже в ближайшее время.

На танкере «Дигнити» остался только капитан. Власти порта не стали возвращать ему загранпаспорт. Они заявили, что моряк — ответственное лицо.

Капитан «Дигнити» считает, что власти порта нарушили морское право. Он хочет, чтобы ему вернули документы. Затем мужчина оформит нотариальную доверенность и уедет с судна.

Российские моряки шесть месяцев провели без еды и света на взятом под арест в Египте танкере. У них забрали документы, не платили зарплату и отказались выпускать с корабля.

В сентябре 2025 года «Дигнити» был задержан в порту Суэца за якобы неуплату сборов за проход Суэцкого канала. Компания-владелец корабля оказалась под угрозой банкротства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.