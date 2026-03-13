Российские моряки полгода сидят без еды и света на арестованном в Египте танкере

Египетские власти препятствуют возвращению в Россию экипажа арестованного танкера «Дигнити». Российским морякам приходится выживать без еды и света уже порядка шести месяцев, сообщает SHOT .

Судно арестовали в сентябре 2025-го в порту Суэца. Причина — неуплата сборов за проход Суэцкого канала. Владелец танкера, ООО «Арго танкер групп», находится под угрозой банкротства.

В декабре экипаж отработал последнюю смену. После этого на борту осталось девять человек, все россияне. Более четырех месяцев им не доставляют продукты, а также более двух месяцев не платят зарплату. С продовольствием согласился помочь арабский профсоюз моряков.

Полтора месяца назад у моряков закончилось топливо. Электричества хватает на два часа в сутки. У моряков есть право покинуть судно, а страховая компания согласилась доставить их домой. Однако власти Египта против, так как танкер не может находиться на якоре без экипажа.

Команда сообщила о проблеме судовладельцу и попросила помощи у агентирующей компании, портовых властей Суэца, а также у сотрудников представительства МИД России в Египте и Российского морского регистра судоходства, но пока что ситуация не разрешилась.

Между тем другое судно с российскими моряками дрейфует у берегов Японии. Родственники утверждают, что экипаж уже вторые сутки не выходит на связь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.