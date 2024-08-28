Российские войска не допустили продвижения ВСУ рядом с населенными пунктами Русская Конопелька, Спальное и Ольговская в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ .

На курском направлении украинские войска потеряли до 75 человек. Пять боевиков сдались в плен. Также рядом с населенными пунктами вывели из строя танк и восемь бронемашин противника.

За сутки на всех направлениях в Курской области ВС РФ уничтожили до 380 солдат противника. Также российские войска вывели из строя 28 бронемашин, один танк, шесть артиллерийских установок, три миномета и девять машин Украины на этом направлении.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина терпит поражение в Донбассе, отвлекшись на Курскую область. Киев пошел на попытку вторжения в РФ, хотя понимал, к чему оно может привести.