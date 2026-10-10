«Не мог даже воды купить»: студента из Конго не пустили в общагу КФУ в Казани

Блогер Павел Казанцев рассказал в Сети историю о студенте из Конго, который ехал с ним в одном поезде из Москвы в Казань. Молодой человек поступил в Казанский Федеральный Университет (КФУ) и не говорит по-русски, у него нет рублей и банковских карт. Он попросил попутчика вызвать ему такси до деревни Универсиады, где находится общежитие вуза.

Казанцев вызвал машину, дождался ее, посадил студента и на всякий случай оставил свой номер — вдруг возникнут сложности. Вечером тот написал ему, что устал и не может найти место для отдыха: в общежитии ему сказали прийти на следующий день на меданализы, и только тогда предоставят комнату. С самого утра он ничего не ел и не пил. Деньги у него есть, но карточек нет.

По словам блогера, в общежитии КФУ студента просто развернули и сказали, что не заселят без медсправки из их поликлиники. Молодого человека оставили на улице, не подсказали и не помогли даже с хостелом — просто дали адрес и сказали ехать.

Блогер сам приехал в общежитие и попытался решить ситуацию, но безуспешно. Сотрудник заявил, что не имеет права заселить студента без справок, и отметил, что перед заселением нужно пройти через большое количество людей в рабочее время.

В итоге Казанцев помог студенту найти хостел и отвез его туда. Администратор согласился помочь иностранцу утром добраться до общежития.

«Казанский Федеральный Университет. Обращаюсь к вам! Как можно там халатно относиться к своим иностранным студентам? Студент, который прилетел к вам из Конго, чуть не остался ночевать на остановке! Примите пожалуйста меры по отношению к сопровождению иностранных студентов по прибытии в Казань и при заселении в общежития», — написал блогер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.