Российские войска уничтожили пункт управления теробороны ВСУ под Сумами

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Российские войска ликвидировали пункты управления и дислокации 30-го отдельного стрелкового батальона и 103-й бригады территориальной обороны в Сумской области Украины. Видео с нанесением ракетных ударов опубликовало Минобороны РФ.

Российская разведка нашла пункт управления рядом с поселком Кияница в Сумской области. Информация была проверена и подтверждена. По украинскому военному объекту нанесли ракетные удары.

Пункты временной дислокации и управления были ликвидированы. Факт уничтожения зафиксирован на видео.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что российские войска нанесли удары по украинским аэродромам в 135 районах СВО. Помимо этого, была поражена живая сила противника.