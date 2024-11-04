Солдаты ВС РФ за неделю ликвидировали 11,8 тыс. украинских солдат, а также наемников, которые предпринимали попытки попасть на территорию Луганской Народной Республики. Было отбито 45 контратак противника, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские солдаты пытаются помешать ВС РФ в совершении наступательных действий в Харьковской области, а также ЛНР и ДНР. За отчетный период с 26 октября по 1 ноября 2024 года российские бойцы ликвидировали 11,8 тыс. боевиков, что на 510 больше, чем в прошлом отчетном периоде.

За неделю были выведены из строя 196 машин, 89 единиц бронированной техники, пять танков, 96 артиллерийских систем. Также ликвидированы 18 станций РЭБ и около 30 складов с боеприпасами, находящихся в поле.

Ранее украинские войска нанесли удары по Луганску. Дома местных жителей были повреждены.