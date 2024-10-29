Дома получили повреждения при обстреле Луганска

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Частные и многоквартирные дома оказались повреждены в результате удара украинской армии по Луганску. Ранее власти заявили, что ВСУ атаковали столицу республики ракетами неустановленного вида, сообщает ТАСС .

Украинскую атаку удалось отразить силами противовоздушной обороны российской армии. Некоторые из боеприпасов взорвались в промышленном районе Луганска.

На местах происшествия работают оперативные службы города. Информации о наличии раненых или убитых при обстреле не приводится.

Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва в Луганске, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как с места идет сильный дым, после чего гремит взрыв.