Дома получили повреждения при обстреле Луганска
Луганские дома получили повреждения при ударе ВСУ
Частные и многоквартирные дома оказались повреждены в результате удара украинской армии по Луганску. Ранее власти заявили, что ВСУ атаковали столицу республики ракетами неустановленного вида, сообщает ТАСС.
Украинскую атаку удалось отразить силами противовоздушной обороны российской армии. Некоторые из боеприпасов взорвались в промышленном районе Луганска.
На местах происшествия работают оперативные службы города. Информации о наличии раненых или убитых при обстреле не приводится.
Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва в Луганске, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как с места идет сильный дым, после чего гремит взрыв.