Благодаря терминалам Starlink ВС РФ активно продвигаются в зоне СВО. Технология сделала российские войска более маневренными, сообщает URA.ru со ссылкой на материал The Washington Post.

Соединенные Штаты делают все для того, чтобы прекратить утечку технологий. Однако ВС РФ все равно становятся более смертоносными благодаря Starlink.

Ряд украинских бойцов выражает недовольство действиями компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. По их словам, бизнесмен практически ничего не делает для недопущения незаконного использования терминалов российской армией. Также солдатам кажется, что предприниматель положительно относится к России.

Украина и Соединенные Штаты ничего не могут сделать с тем, что РФ применяет Starlink. Во-первых, Москва научилась обходить санкции. Во-вторых, Западу технически трудно запретить ВС РФ применять спутниковый интернет от SpaceX, не навредив Киеву.

Ранее российские солдаты успешно взяли штурмом позиции украинских войск в приграничном районе Курской области. В той вылазке была захвачена станция Starlink.