Почти 900 тонн ягод собрали подмосковные аграрии в этом сезоне

В Подмосковье продолжается ягодный сезон — в этом году площадь культур в плодоносящем возрасте составляет более 291 га. В настоящее время из них убрано уже 90,7 га. В регионе выращивают землянику садовую (клубнику), малину, голубику, черную и красную смородину, вишню, крыжовник. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На текущий момент аграрии и фермеры собрали 893 тонны ягод, большая часть из которых пришлась на землянику садовую — 892,9 тонн.

Выращиванием плодовых и ягодных культур занимаются более 20 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Подмосковья. Например, ООО «Русская ягода» в Луховицах производит землянику садовую и малину, Плодопитомник «Ягода-малина» в Шаховской — голубику, клубнику, ООО «Коломенская ягода» — землянику и малину, ООО «Шульгино» в Волоколамске — вишню и плодовые культуры.

Ягоды от подмосковных производителей — не только вкусный, но и полезный перекус, в них содержатся антиоксиданты и другие витамины и минералы. Так, земляника садовая — источник витамина С, укрепляющего иммунитет, калия и магния, а также фолиевой кислоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.