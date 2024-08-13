Уничтожили бойцов ВСУ и захватили Starlink: ВС РФ зачищают курское приграничье

Минобороны показало видео штурма позиции ВСУ в приграничье Курской области
Происшествия

Фото - © РИА Новости

Российские бойцы успешно взяли штурмом позиции военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Штурмовики группировки войск «Север», тесно работая с разведчиками, выявили украинских солдат, которые разместились в лесополосе.

Командиры дали приказ на штурм позиции противника. В результате ВС РФ ликвидировали четверых военных ВСУ и захватили станцию Starlink.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил о том, что бесконтрольное передвижение ВСУ под Курском было остановлено.