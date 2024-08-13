Уничтожили бойцов ВСУ и захватили Starlink: ВС РФ зачищают курское приграничье
Минобороны показало видео штурма позиции ВСУ в приграничье Курской области
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Российские бойцы успешно взяли штурмом позиции военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Штурмовики группировки войск «Север», тесно работая с разведчиками, выявили украинских солдат, которые разместились в лесополосе.
Командиры дали приказ на штурм позиции противника. В результате ВС РФ ликвидировали четверых военных ВСУ и захватили станцию Starlink.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил о том, что бесконтрольное передвижение ВСУ под Курском было остановлено.