Российские войска с боями подходят к курской Судже

Российские военные приближаются к городу Суджа Курской области — до него бойцам осталось дойти 4 километра. За выходные от сил вторжения также освободили села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное, сообщает SHOT .

Ранее российские войска разбили 21-ю и 41-ю бригады ВСУ на курском направлении. Украинским военным, которые остались в живых, пришлось сдаваться в плен.

До этого в окрестностях курских сел Плехово и Новоивановка ВСУ пытались атаковать элитные подразделения морской пехоты 810-й и 155-й бригад ВС РФ. Завязалось ожесточенное столкновение, в ходе которого оккупационные войска потеряли до 50 человек личного состава.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в населенных пунктах Селидово и Горняк российские военные проводят дозачистку. По словам главы региона, в боях за эти н. п. россияне проявили героизм и сломили серьезную оборону ВСУ.