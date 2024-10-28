Пушилин раскрыл подробности боев за Селидово

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские войска проводят дозачистку Горняка и Селидова. Населенные пункты находятся на красноармейском направлении.

По словам Пушилина, Селидово и Горняк — населенные пункты, которые стратегически важны для освобождения территорий Донецкой Народной Республики на этом участке фронте. Глава региона отметил, что в боях за эти н. п. российские силы проявили героизм, сломив крепкую оборону ВСУ.

Ранее россияне водрузили флаг в центре Горняка, добавил Пушилин.

До этого ВС РФ взяли «в кольцо» батальоны ВСУ на рубеже Горняк — Кураховка. В окружении могут находиться от 2 до 4 украинских батальонов.

