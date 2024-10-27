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Несколько батальонов ВСУ попали в окружение на рубеже Горняк — Кураховка

Несколько батальонов Вооруженных сил Украины попали в окружение на рубеже Горняк — Кураховка, сообщает RT .

По информации «Военной хроники», на рубеже Горняк — Кураховка в окружение попали два (по некоторым данным четыре) батальона ВСУ.

«Говорят, что не успели выскочить», — говорится в сообщении.

СМИ писали, что ВС РФ вынудили противника покинуть большинство позиций в населенном пункте Горняк. Сейчас россияне проводят там зачистку.

Ранее подразделения «Центральной» группировки войск освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).