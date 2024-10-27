ВСУ покинули большую часть позиций в Горняке ДНР

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Российские военнослужащие сломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горняке Донецкой Народной Республики (ДНР) и вынудили противника покинуть большинство своих позиций в населенном пункте, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

ВСУ понесли большие потери в Горняке ДНР. В настоящее время ВС РФ проводят зачистку очагов сопротивления противника на этом направлении. Большая часть позиций брошена представителями киевского режима.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что на крыше одного из зданий в Горняке появился российский флаг. Военнослужащие водрузили флаг после того, как вытеснили противника.

Военные России сумели прорвать оборону ВСУ с помощью танков при поддержке штурмовых групп. Украина понесла большие потери как среди живой силы, так и среди техники.