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Украинские войска попытались провести наступление на позиции ВС РФ между населенными пунктами Глубокое и Липцы в Харьковской области. Однако их атака закончилась кровавым провалом, сообщает Telegram-канал « Операция Z: военкоры русской весны ».

Украинские войска на протяжении трех дней проводят наступление на позиции ВС РФ между Глубоким и Липцами с использованием танков, пикапов, бронированных машин пехоты и ББМ. Также в атаках задействовано большое количество пехоты противника.

ВСУ атакуют в основном в посадках. Однако российские солдаты своевременно обнаруживают боевиков, бронированную технику. По ним наносятся удары беспилотниками.

В результате неудачной попытки ВСУ в Харьковской области выведены из строя два бронетранспортера, две БМП и около 100 боевиков. Киев отправил подкрепления в регион, бои идут дальше.

Ранее российские солдаты ликвидировали бойцов ВСУ, ехавших на пикапе в Харьковской области. Дрон попал в автомобиль.