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Минобороны: опубликованы кадры уничтожения пикапа и солдат ВСУ под Харьковом

Российский оператор ударного FPV-беспилотника успешно атаковал пикап и уничтожил солдат ВСУ в Харьковской области. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Разведка ВС РФ заметила пикап с украинскими солдатами в Харьковской области. Расчет операторов беспилотников получил информацию и отправился в атаку на транспортное средство.

Дрон попал в пикап и уничтожил противника в нем, а также солдат рядом с ним.

Ранее российские военные ликвидировали американскую ББМ Stryker в Харьковской области.