Минобороны показало кадры уничтожения американской ББМ Stryker под Харьковом

сегодня в 17:52

Министерство обороны РФ разместило в своем Telegram-канале видео с уничтожения американской боевой бронированной машины (ББМ) Stryker ВСУ в Харьковской области.

На видео, снятом с двух дронов, видно, как беспилотник-камикадзе бьет про ББМ Stryker. Машина сразу загорается.

Операцию провели бойцы из разведподразделения группировки войск «Север». Дрон обраружил американское авто, перевозившее военных ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Цель атаковали ударным FPV-дроном. Он точно попал в ББМ. Поражение автомобиля зафиксировано средствами объективного контроля онлайн.