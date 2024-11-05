Российские войска отразили очередную атаку украинских беспилотников

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Минобороны: за ночь ВС РФ уничтожили шесть украинских БПЛА над Россией

Киевский режим ночью вновь попытался нанести удар по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Однако средства ПВО отбили атаку, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили шесть дронов противника. Их перехватили в небе Брянской области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что за сутки ВСУ нанесли 79 ударов по региону. Один человек умер.