Гладков: четверо пострадали и один погиб в результате атаки ВСУ под Белгородом

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области в общей сложности 79 боеприпасов с помощью беспилотников, часть из них удалось сбить, в итоге травмы различной степени тяжести получили четыре человека, еще один скончался до приезда скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Четверо жителей поселка Октябрьский получили травмы и попали в белгородскую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Мирные люди пострадали в результате обстрела ВСУ вышеуказанного поселка и сел Долбино, Красный Хутор, Пушкарное, Щетиновка и Ясные Зори. Противник выпустил 36 боеприпасов. В этом районе из-за действий киевского режима повреждения получили 17 частных домов и 23 автомобиля.

Атаку в Богун-Городке и над Валуйским муниципальным округом удалось отразить, там обошлось без последствий.

«В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 7 боеприпасов. <…> В хуторе Киселев в результате удара беспилотника погиб мирный житель. От полученных тяжелых травм мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщил Гладков.

ВСУ также пытались ударить по поселку Горьковский, селам Новостроевка-Вторая, Рождественка и Колотиловка, Вязовое, а также Староселье. Каких-либо последствий на момент публикации заметки там не зафиксировано.

Во время обстрела Шебекинского муниципального округа повреждения получили один частный дом, надворная постройка и производственное предприятие.