Российские войска отразили атаку 15 дронов ВСУ на территорию РФ

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Украинские войска вновь попытались нанести удары по объектам на территории России с помощью беспилотников. Атака была отражена, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны «приземлили» 15 беспилотников самолетного типа противника. Восемь дронов ликвидировали над Курской областью.

Два беспилотника сбили над Крымом. Четыре БПЛА ликвидировали в Брянской и один в Белгородской областях.

Ранее официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова сказала, что «Купол Донбасса» за неделю отбил 120 атак украинских беспилотников.