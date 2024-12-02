«Купол Донбасса» отразил за неделю 120 атак беспилотников ВСУ
Над ДНР за неделю сбили 120 украинских дронов
Над ДНР за неделю сбили 120 украинских дронов при помощи системы «Купол Донбасса», пишет газета «Известия».
«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — заявила официальный представитель УФСБ России по республике Арина Клепанова.
Неделей ранее, число нейтрализованных беспилотников достигало 189.
«Купол Донбасса» — это система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.