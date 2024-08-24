Российские военные взяли в плен отряд ВСУ

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Спецназ «Ахмат» за сутки пленил 10 украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

«Морпехи сегодня опять очень хорошо отличились, они взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов.

Бойцы спецназа также уничтожили один танк, пять бронемашин, РЭБ «Буковель» и одно орудие, добавил генерал-лейтенант.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» сожгли дорогостоящий французский зенитно-ракетный комплекс в Курской области.