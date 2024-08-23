Алаудинов: бойцы сожгли французский ЗРК за 8 млн евро дроном за 60 тысяч рублей

«Сегодня сожгли ЗРК Crotale… он стоит €8 млн, а сожгли его мои ребята FPV-дроном, который стоит 60 тыс. рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал генерал-лейтенант в в видеообращении в своем Telegram-канале.

Российский военный уточнил, что за сутки «Ахмат» уничтожил восемь единиц техники.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области.