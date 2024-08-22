Алаудинов: ВС РФ подбили танк Abrams на курском направлении

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области, сообщает ТАСС .

Про его словам, на этом участке фронта все складывается удачно, ситуация находится под контролем ВС РФ. Алаудинов в своем видеообращении, которое было опубликовано в ночь на 22 августа, сообщил, что противник не предпринимал активных боевых действий.

Помимо танка Abrams, на курском направлении также ликвидировали еще с десяток единиц техники, добавил Алаудинов.

Кроме того, ВС РФ уничтожили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ими.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ после перегруппировки готовятся нанести удар на курском направлении. Однако российские бойцы готовы дать отпор.