Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ после перегруппировки готовятся нанести удар на курском направлении, но российские бойцы готовы дать отпор, сообщает ТАСС .

По словам Алаудинова, обстановка под контролем, а противник занимается перегруппировкой войск. Пока нельзя сказать, куда именно готовится ударить украинская армия.

«Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», — заявил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что в нападении ВСУ на Курскую область участвуют действующие военные стран НАТО. В атаку, помимо обычных украинских солдат, отправили большое количество наемников, набранных за границей.