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Алаудинов: в атаке на Курскую область участвуют кадровые военные НАТО

В нападении ВСУ на Курскую область участвуют в том числе действующие военные стран Североатлантического альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сказанные в эфире «Россия-1».

В атаку, помимо обычных украинских солдат, отправили большое количество наемников, набранных за границей. Среди них, как считает Алаудинов, есть действующие солдаты стран НАТО.

Украинские войска осуществляют попытки вторжения в Курской области с 6 августа. В этот день они вместе с иностранными наемниками пересекли государственную границу России.

Ранее ВСУ расстреляли двоих человек, которые пытались покинуть село Гуево под Курском. Они были убиты в реке.